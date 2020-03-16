Резервы тают: Украина неумолимо приближается к кризису

16.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нынешних резервов Национального банка Украины хватит ещё на три недели, после чего в стране начнётся серьёзный экономический кризис.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил специализирующийся на экономической тематике киевский публицист Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На начало этого месяца в резервах Национального банка было наличности примерно на 2,7 миллиарда долларов. За эту неделю было потрачено 840 миллионов.

То есть фактически у нас запас наличности, если мы будем тратить резервы на гашение пожаров такими темпами, примерно на три с половиной недели. После этого наступает некое кризисное явление, после которого мы знаем, что происходит: Национальный банк резко закручивает все лимиты на покупку валюты чёрный курс взлетает, гривны становится мало. В общем, вступают в действие совсем другие законы. которые уже имеют все признаки кризиса» – сказал Лямец.

Напомним, накануне экономист Виктор Скаршевский выразил уверенность, что надвигающийся экономический кризис будет максимально болезненным для Украины.