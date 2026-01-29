Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть сознательно выпячивает преступления, совершаемые ВСУшниками, осознавая опасность со стороны армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он недоумевает, почему в новостях всегда подчеркивают, что убийство совершил бывший военный, но не акцентируют на профессии, если такое же преступление совершил, например, врач.

Он считает, что таким образом формируется негатив в отношении военных.

«У нас больше миллиона армия. Теперь мы должны сформировать точку зрения, что миллион людей, которые вернутся, имеют огромные психические проблемы? Это же формирование неприятия тех, кто сейчас защищают Украину. Поэтому давайте не подчеркивать, что он бывший военный», – потребовал генерал.

По его словам, все это делается с подачи властей.