Режим Джукановича провоцирует гражданскую бойню

02.09.2020, Подгорица, Алексей Топоров

В черногорской Плевле неизвестные забросали камнями офис исламской общины, расписав ее стены «сербскими» надписями, в то время как в ближайшее воскресенье сторонники Джукановича готовят «рождественский» съезд (по аналогии с Рождественским мятежом сепаратистов 1919 года).

При этом представители победившего оппозиционного блока «За будущее Черногории» выразили готовность своими силами защищать исламскую общину от агрессивных провокаций.

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Прошедшей ночью неизвестные закидали офис местной исламской общины в Плевле, повредив окна и двери и оставив на стенах надписи: «Валите в Турцию!», «Пролетела черная птица, Плевля будет Сребреница». Последнее, апеллируя к лживому мифу о геноциде боснийских мусульман боснийскими сербами, должно, по всей видимости, запугать местных мусульман и показать им и остальной общественности, что источником угроз являются местные сербские и просербские силы.

Напомним, что еще до выборов аналогичные провокации произошли в черногорском Беране.

«Мы не можем избавиться от ощущения, что это умышленная провокация, направленная на то, чтобы разрушить отношения между гражданами Плевли и всей Черногории на основе религиозной принадлежности, – отреагировал на ситуацию митрополит Черногорский и Приморский (СПЦ) Амфилохий. – Поступать подобным образом под покровом ночи, независимо от мотивов, бесчестно и трусливо. Нападение на мусульман Плевли – это нападение на каждого христианина в Плевле, и на каждого гражданина Черногории.

Я не хочу делать преждевременных выводов, но факт остается фактом: этот и ему подобные инциденты остались нераскрытыми. Все это свидетельствует о том, что это не аутентичная форма выражения религиозной ненависти, нетерпимости и хулиганства, а продуманный план по повышению напряженности в связи с исходом выборов.

Не следует забывать, что ранее полиция в течение нескольких часов находила и задерживала людей, которые анонимно писали в социальных сетях (против режима Джукановича – ред.) или рисовали (сербские – ред.) триколоры (на стенах – ред.), и прокуратура незамедлительно наказывала их. Сейчас же мы сталкиваемся с тем, что инциденты с применением насилия не раскрываются с подобной эффективностью».

При этом представители победившей на парламентских выборах коалиции – блока «За будущее Черногрии» пришли к зданию исламской общины Плевли, чтобы поддержать пострадавших. Активисты просербской политической силы принесли с собой плакат: «Если потребуется, то мы будем защищать ислам вместе с вами».

«Мы собрались здесь, чтобы надавить на Министерство внутренних дел Черногории, в первую очередь на начальника и командира полиции, чтобы они вышли и произнесли имена всех виновных в этих ужасных преступлениях, которые происходят в Плевле, – заявил представитель городской ячейки политического блока доктор Дарио Вранеш. – Мы компетентно утверждаем, что это работа ANB (черногорский аналог ФСБ – ред.).

Командиры Йович и Славуль знают, кто за этим стоит. Видеоаписи произошедшего есть, они есть и у нас. Если полицейские не скажут, мы выйдем публично, чтобы сказать, кто совершил это преступление. После падения Мило Джукановича мусульмане и бошняки не проиграли, а победили. Все благородные и честные люди победили, а проиграли только грабители, преступники и торговцы человеческими душами».

При этом стало известно, что на ближайшее воскресенье черногорские националисты готовят съезд, который получил негласное название «рождественской инициативы» по аналогии с Рождественским бунтом, осуществленным в 1919 году кучкой сепаратистов, выступавших против объединения Черногории с Сербией.

Себя его будущие участники уже называют «комитами», по аналогии с партизанившими против Югославии и своих соплеменников мятежниками тех лет, впоследствии сотрудничавших, как с фашистскими оккупантами, так и с красными партизанами, с целью возвращения Черногории статуса отдельного образования.

Черногорские комиты-мятежники начала прошлого века

Кстати, самые горячие головы из числа участников будущего съезда, в частности Александр Шогун Йокетич из Цетине, уже призывают создавать вооруженные отряды ради «спасения независимости Черногории».