Режим Санду начал открытый шантаж Приднестровья

Елена Острякова.  
15.01.2026 14:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 96
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье


МИД ПМР раскритиковал молдавского вице-премьера по «реинтеграции» Валерия Киверя, который заявил о поддержке слияния с Молдовой  большинством приднестровцев.

«Чтобы предприятия левого берега Днестра работали, Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции, то есть вхождение в легальное поле Республики Молдова. Этого хотят все жители Приднестровья», – шантажировал Киверь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

МИД ПМР раскритиковал молдавского вице-премьера по «реинтеграции» Валерия Киверя, который заявил о поддержке слияния...

МИД ПМР назвал заявления Киверя фейковыми и рекомендовал молдавскому чиновнику не пытаться высказываться за приднестровский народ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В истории ПМР народ многократно ясно и четко выражал свою волю в ходе демократических референдумов, и данный механизм является единственной формой отражения консолидированного мнения приднестровцев», – говорится в заявлении МИДа.

Сомнения в правдивости утверждений Киверя о желаниях Приднестровья высказал и оппозиционный молдавский депутат парламента Богдан Цырдя.

«Приднестровцы, разумеется, в полном восторге от перспективы платить за газ 17 леев вместо одного, а за электроэнергию — 4 лея вместо одного. Прямо-таки визжат от счастья. Убеждён», – с сарказмом написал Цырдя в своем телеграм-канале.

На референдуме в 2006 году 97% приднестровцев высказались за присоединение к России.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить