«Режим Санду столкнулся с силой сопротивления гагаузского народа» – Марина Таубер

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Оппозиционный молдавский политик Марина Таубер, представляющая запрещённую в Молдове партию «Шор» и находящаяся под домашним арестом, прокомментировала ситуацию в Гагаузии, где Народное собрание под давлением центральных властей Молдовы отказалось утвердить новый состав Исполкома.

Об этом она написала в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политический преступный режим, управляемый извне, снова оказывает беспрецедентное давление на жителей Гагаузии и автономию в целом. Эти бандиты у власти пытаются превратить нашу страну в сферу геополитических и военных конфликтов, а также толкают гагаузский регион в нищету и страдания», – заявила Таубер.

Однако, по словам оппозиционного политика, «в процессе реализации этого дьявольского плана антигуманный и антидемократический режим Санду и партии «Действие и солидарность» столкнулся с силой и сопротивлением гагаузского народа, который сотни лет проживает на этой земле, защищая ее от полчищ богохульников и врагов».

«И, когда они окончательно поняли, что им не сломить стойкость и храбрость жителей Гагаузии, правительство партии «Действие и солидарность» прибегло к шантажу и политическому давлению на гагаузских политиков, бизнесменов и общественных деятелей, пытаясь подчинить их себе и заставить выполнять свои преступные приказы», – оценила Марина Таубер ситуацию в автономии.

Как писал «ПолитНавигатор», отказ Народного собрания утвердить новый состав Исполкома, представленный башканом Евгенией Гуцул, вызвал массовый протест общественности, обвиняющей спикера НСГ Дмитрия Константинова в сотрудничестве с Майей Санду и правящим режимом в Молдове.