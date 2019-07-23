Режиму Зеленского не грозит майдан – все давно сбегут в Польшу

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Самая популистская политсила в истории Украины в лице «Слуги народа» в скором времени начнёт лоббировать интересы мирового олигархата, назначая лояльного к этим структурам премьера, открывая рынок земли и разрешая однополые браки.

Однако, несмотря даже на грядущее резкое падение уровня жизни, майданить украинский народ больше не будет, так как проще уехать на заработки в Польшу.

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Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я общался с очень многими людьми из списка «Слуги народа», большинство из них либо Зеленского в глаза не видели, либо видели один раз на партийном съезде.

Вы сейчас увидите, как самая популистская сила в истории Украины, пришедшая в парламент, начнёт принимать самые антипопулистские решения: утверждать зампредседателя представительства МВФ в Украине Рашкована премьер-министром, которого никто не знает, или Данилюка.

То есть, ставленников абсолютно финансового интернационала, мировой олигархии, которых вообще и близко наш избиратель не знает.

И мнение избирателей им глубоко до лампочки. Потом они начнут голосовать за закон о рынке земли. Я не удивлюсь, если они дойдут, зная повестку либеральных мировых кругов, условно Сороса, они однозначно будут ставить вопрос о легализации однополых браков рано или поздно, и так далее.

И тогда вдруг огромное количество людей прозреет и скажет: «Мы не за это голосовали». Но давайте будем откровенными сами перед собой. Конечно, красиво говорить: «Народ показал красную карточку и так далее».

Предыдущая власть повысила на тысячи процентов коммунальные тарифы, цены на газ, на воду – и что, хоть какой-то майдан собрался по этому поводу, хоть какой-то протест был? Ничего не было. И в этот раз ничего не будет.

И они прекрасно это понимают, что, получив вот этот мандат от избирателей, если они завтра изберут хоть Сороса лично премьер-министром, никакого майдана не будет, потому что наши люди скорее уедут на заработки в Польшу, чем пойдут протестовать по социальным вопросам. Все майданы организовывает активное меньшинство в Киеве», – отметил Волошин.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», Олег Волошин ранее рассказал, что команда Владимира Зеленского имеет ещё одну кандидатуру на кресло премьера в лице очередной лоббистки МВФ.