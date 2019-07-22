В Киеве рассказали, что станет могилой Зеленского

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Команда Владимира Зеленского имеет еще одного кандидата на должность премьер-министра, которую также можно рассматривать как лоббиста кабальных требований МВФ, – это Екатерина Рожкова, ныне заместитель главы Национального банка Украины.

Об этом в эфире «112 канала» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим. Потому что вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят.

И если думающим людям вы ещё можете объяснить, что МВФ в чём-то хорош, в чём-то плох, то этой массе людей, которые за вас голосовали только потому, что им нравится Голобородько, который, как вы прекрасно помните, выгонял, посылал на три буквы эту миссию МВФ. Так вот, эти три буквы «МВФ» станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принёс.

Вы согласились идти в популистской силе, которая обещала всем всё и сразу, которая заставила людей поверить в сказку. Отсюда у нас 41% людей, которые считают, что страна движется в правильном направлении. Я вообще, честно говоря, не заметил, чтобы что-то изменилось. У нас очень хорошие и добрые граждане: просто ушёл Порошенко, и они уже априори считают, что страна движется в правильном направлении», – сказал Волошин.

Напомним, ранее назывался другой кандидат на пост премьер-министра от команды Зеленского, который также является лоббистом интересов МВФ, – заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, экс-зампред Нацбанка Владислав Рашкован.

Ранее на переговорах с МВФ Зеленский анонсировал приватизацию оставшихся в государственной собственности предприятий и открытие рынка земли, что означает распродажу украинских черноземов западным компаниям.

«По предварительным оценкам, на Украине 37 миллионов гектаров пахотной земли…Олигархи бьются за этот самый главный пирог. Ведь именно по этой причине вероятность досрочных выборов в органы местного самоуправления также нависла над Украиной. То есть, скорее всего, они будут проводить местные выборы под новый год или сразу после него, потому что без местных органов власти провести эффективную перепродажу земли невозможно.

Сегодня легальный капитал украинских олигархов от 6 основных семейств составляет приблизительно 40 миллиардов долларов. Перепродажа земли даст 500 миллиардов долларов. Каждый из них только на одной операции сможет увеличить своё состояние более, чем в 10 раз». – пояснял ранее экс-депутат Верховной Рады Василий Волга.