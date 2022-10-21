Резко вырос экспорт оружия из Боснии в Саудовскую Аравию

21.10.2022  19:12 (Мск), Сараево
Оливер Галич .  
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Балканы, Ближний Восток, Босния, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Экспорт оружия и боеприпасов из Боснии и Герцеговины (БиГ) за девять месяцев вырос на 13%.

Его основным рынком стала Саудовская Аравия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экспорт оружия и боеприпасов из Боснии и Герцеговины (БиГ) за девять месяцев вырос на...

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Экспорт оружия и боеприпасов из Боснии и Герцеговины за девять месяцев текущего года составил более 182 миллионов боснийских марок, или около 93 млн евро, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что более четверти этого экспорта (53 млн марок) было осуществлено в сентябре, а это указывает на увеличение поставок и ускорение экспорта вооружений из БиГ.

Аналитики отмечают «взрывной рост» экспорта в Саудовскую Аравию, куда в этом году из БиГ было поставлено оружия и боеприпасов на 48,5 млн марок, что сделало арабское королевство основным экспортным рынком для этого вида товаров.

На второе место опустились США с объёмом экспорта около 43 млн марок, а на третьем – Турция (чуть более 20 млн марок). Для сравнения: экспорт оружия и боеприпасов из БиГ в Саудовскую Аравию за весь прошлый год составил всего 6 млн марок.

Местные комментаторы отмечают, что Саудовская Аравия большую часть поставленного из БиГ вооружения использует в ходе конфликта в Йемене. Что же касается США, то не исключено, что они отправят произведённое в балканской стране оружие и боеприпасы своим киевским марионеткам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 17 октября в Боснии и Герцеговине начались масштабные учения военных из 20 стран, формальным организатором которых является военная миссия ЕС в БиГ (EUFOR), однако реальное планирование осуществляют структуры НАТО.

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