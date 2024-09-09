Результаты выборов в США полностью зависят от Путина – Марков

Любовь Смирнова.  
09.09.2024 17:36
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Итог выборов в США ни от чего больше так не зависит, как от ближайших решений президента РФ Путина, пойдет он на заморозку конфликта на Украине или не согласится на деэскалацию. Легкий троллинг в адрес Камалы Харрис не может расцениваться как попытка повлиять на американского избирателя.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итог выборов в США ни от чего больше так не зависит, как от ближайших...

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«Россию обвиняют в поддержке Трампа. Конкретно – в подкупе блогеров с миллионами подписчиков. Но результаты выборов в Америке действительно в руках Путина, потому что американцы побаиваются ядерной войны. И если Путин соглашается на деэскалацию и заморозку конфликта, тогда победит Камала Харрис. А если Путин не соглашается – и добавит эскалации, тогда победит Дональд Трамп. Поэтому он практически открыто влияет на результаты выборов, и заниматься мелким вмешательством нет никакого смысла», – указал он.

По словам эксперта, Трамп тоже всё понимает и делает заявления. На днях мировые СМИ взорвались информацией, что он намерен снять санкции с России в случае победы на президентских выборах. Хотя речь шла о том, что санкции против сильных больших экономик подрывают роль доллара, и их нужно использовать по минимуму. Ответный пассаж президента Путина, касающийся смеха Камалы Харрис, означающего, что «у нее все хорошо», адресован сторонникам Трампа.

«Сторонники Трампа говорят, что она сумасшедшая, даже более нелитературными словами. Нормальный человек не может так смеяться, как она. Тем более, что у неё есть и другие ненормальности – зачастую, как говорят американцы, она изъясняется салатом из слов, потому что невозможно понять, что она сказала. Поэтому многие считают, что она «с приветом», и когда Путин это подчёркивает, то это может использоваться против неё. Такой тонкий троллинг», – подчеркнул Марков.

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