РФ Донбасс не отдаст: Украина потеряла шансы на военную победу

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев может забыть о возвращении Донбасса и Крыма, потому что население этих территорий не хочет возвращаться на русофобскую Украину, и Россия их в этом всячески поддержит.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-глава одесского облсовета Николай Пундик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территории [Донбасса и Крыма], может быть, и можно вернуть. А население… С принятием закона об образовании, закона о среднем образовании, сейчас внесли закон о СМИ – это очень «способствует» тому, чтобы территории, а главное, население, хотело вернуться, и чтобы вернулось.

Надо быть объективным – если Россия будет поддерживать, а она будет поддерживать, последнее заявление Путина о том, что Россия должна защищать интересы русских по всему миру, он несколько раз акцентировал на этом, то шансов на военную победу я не вижу. Их нет, их реально нет», – резюмировал Пундик.