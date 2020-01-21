Русских детей лишают родного языка

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В связи с переходом русскоязычных школ на украинский язык обучения в сентябре 2020 год учителя будут вынуждены проходить специальные курсы повышения квалификации.

Об этом в комментарии изданию «Харьковские известия» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам, на самом деле, важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», – сообщила она.

При этом чиновница отметила, что переход учителей и школьников на украинский язык обучения будет происходить в течение «определенного адаптационного периода», а русскоязычным останется лишь такой предмет, как «родной язык и литература», а также внеклассные занятия.

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, который учились на русском языке, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литературу будут преподавать на русском языке. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа останется на родном языке», – резюмировала Новосад.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Верховная рада приняла закон о полном среднем образовании, согласно которому 80% предметов во всех школах страны начиная с 5 класса должны преподаваться исключительно на украинском языке.