РФ избавляется от углеводородной зависимости

19.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Доля нефтегазовых поступлений в общих доходах бюджета Российской федерации продолжает снижаться.

Об этом в «Известиях» передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов,.

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По его словам, крымские события 2014 года научили Россию быть по-настоящему сильным и независимым государством, которое даже из недружественного и в целом неблагоприятного санкционного давления смогли «выжать» определенную пользу.

«Например, согласно прогнозам Минфина, доля нефтегазовых поступлений в общих доходах федерального бюджета по итогам 2019 года должна составить 40,8%, а в 2022 году — снизиться до 35%. Россия постепенно избавляется от углеводородной зависимости. Благодаря санкциям наша страна была вынуждена значительно ускорить диверсификацию экономики и сопутствующее импортозамещение. И это, к удивлению и разочарованию Запада, значительно уменьшило уязвимость государства и снизило его критическую зависимость от нестабильных внешних рынков», – отмечает Ведрусов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве осознали, что антироссийские санкции Запада не повлияли на РФ.

Также на Украине признают, что зря возлагали надежды на санкции против России.