19.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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В Киеве недовольны: Антироссийские санкции Запада не работают

Американские и западные санкции не оказывают влияния на Россию. Ее компании успешно работают за рубежом, граждане выезжают заграницу, а Москва живет в роскоши.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский юрист Станислав Куценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал недавнее интервью временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора «Европейской правде», где тот сказал, что санкции влияют на Россию и в «близком кругу Путина» ищут возможности ослабить их.

«Вопрос по поводу санкций – соглашаюсь с тем, что их нужно продлевать, но то, что говорит Уильям Тейлор, что они достаточные – где мы видим, что они достаточные? Есть какой-то эффект? «Северный поток» строится? Строится. Германия этому содействует по молчаливому согласию Меркель? Содействует, конечно.

«Газпром» и другие компании Российской Федерации разными путями находят возможности обхода этих санкций и олигархи как зарабатывали, так и зарабатывают, россияне как ездили на отдых, так и ездят, роскошь в Москве. Мы не видели никаких изменений и не видим, что санкции работают. Поэтому то, что говорит временный поверенный США в Украине, – это абсолютно не соответствует действительности», – заявил Куценко.

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