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Вопреки надеждам Украины и Запада, у российских войск в зоне СВО не заканчиваются ни вооружение, ни живая сила.

Это признал в своём видеоблоге украинский экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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«Стала ли Российская Федерация за этот период слабее? Нет, не стала, к сожалению. Увеличивают они производство ракет, решили они проблему этих чипов, необходимых им элементов электронных. Рюкзаками возят, и прочими машинами всякими, и так далее. Производят они порядком этих ракет, Х-55 у них даже их больше, чем до войны, да и «Калибры», и «Кинжалы» делают, и прочую дрянь всякую», – констатировал украинский аналитик.

По его словам, если даже танки брать, то до войны они 100 штук производили, а сейчас даже до 200 доходит.

«Плюс они сейчас поставили цель увеличить производство всяких снарядов до двух 2 миллионов тонн», – говорит Соскин.

Он уточняет, что российской армии всё равно этого не хватает:

«До 10 миллионов выстрелов в год делают, а производят 2 миллиона. То есть всё равно им нужны закупки с КНДР», – считает эксперт.

Он ссылается на материал в New York Times, которая пишет, что у российских вооружённых сил большой дефицит топлива и взрывчатых веществ.

«Но тем не менее, вопреки «мульке» Запада и бюрократов высших, что закончится у России то-то и то-то – ничего у них не заканчивается. Ну и пушечное мясо у них не заканчивается, они формируют новые силы», – признаёт Соскин.

Заметим, что рассуждения украинских экспертов про «пушечное мясо» – это, что называется, с больной головы на здоровую. Российское командование даже в местах наступления, как на Купянском направлении, бережёт своих военнослужащих и не бросает их в «мясные штурмы», в отличие от ВСУ.