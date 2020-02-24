«РФ не понимала, чего хотела от Украины» – российский журналист

24.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Массовое агрессивное безумие украинцев на Полтавщине по отношению к эвакуированным из Китая стало следствием процессов 1990-х годов.

Об этом в эфире «НТВ» заявил политический обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это безумие началось не в 2014 году, а гораздо раньше, – сказал Строкань. – Без майдана 2004 года не было бы майдана 2014 года, а майдана первого не было бы без того, что происходило в 90-е годы… Коррумпированная вороватая власть, которую мы тоже поддерживали здесь, считая, что это условно пророссийская власть».

По словам эксперта, произошедшее в Новых Санжарах особенно шокирует его, поскольку детство журналиста прошло неподалеку от тех мест. Согласно его воспоминаниям, Полтавская область в те годы была «центром Украины», с «неискаженной украинской идентичностью, без бандеровщины и суржика».

«За месяц до майдана я приехал в мой родной Днепропетровск, прошел по улицам, поговорил с одноклассниками, мне говорят донецкий Саша «Стоматолог» отжимает бизнес, это отдай, то отдай, и вот это объяснение почему майдан, – рассказал Строкань. – Это не печеньки Нуланд, мои одноклассники покупали тушенку, одеяла и посылали на майдан. Потому что в правовом поле они не могли ничего решить».

Российский журналист уверен, что на России лежит часть ответственности за события на Украине.

«Я считаю, что у нас, начиная с 90-х годов, не было внятной украинской стратегии и политики. Мы не понимали, чего мы хотим для Украины… Наша политика ситуативна, она не имеет стратегии. И мы, к сожалению, упустили момент, когда Украина поскользнулась на оранжевой корке», –добавил эксперт.

Ранее стало известно, руководство Украины пыталось замять историю с грузинскими снайперами, которые вели огонь на Майдане.