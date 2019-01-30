РФ отказалась от своих граждан – Геращенко

30.01.2019, Минск

В том, что между Украиной и Российской Федерацией не происходит обмена задержанными, виновата Москва и ОБСЕ.

Об этом на своей странице в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские «ихтамнеты» могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля – ​​украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ. Координаторы ОБСЕ, к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры.

Хотя, как по мне, вместо публикования странных и малореалистичных «мирных планов», лучше бы приложили больше усилий, чтобы вытащить хотя бы одного заложника, перестали бояться Кремль и вслух бы обратились к РФ с предложением посредничества в процессе освобождения российского криминалитета – на политзаключенных», – написала Геращенко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что сторонники киевского режима организовали в центре Москвы пикет и подали обращение в администрацию президента РФ с требованием обмена заключенными между Россией и Украиной и немедленного освобождения всех украинских моряков.