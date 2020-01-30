РФ переходит в наступление – украинцев накажут за дикие выходки в ПАСЕ

30.01.2020, Страсбург, Владимир Гладков

Если в уставе и регламенте работы ПАСЕ всё ещё нет наказания за непристойное и вызывающее поведение членов ассамблеи, то, учитывая поведение украинской делегации, его пора предусмотреть.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер организации Пётр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что цель работы ПАСЕ – возможность цивилизованного, открытого и равноправного диалога между представителями всех стран-участниц.

«К сожалению, не все члены Совета Европы это осознают. Вчера сразу несколько глав национальных делегаций высказали своё возмущение в связи с поведением коллег из Украины, из-за их выпадов в наш адрес, публичных и хамских переходов «на личности». Громкий провал на этой сессии не даёт им право хамить – ни нам, ни России в нашем лице.

Однако же украинская делегация постоянно злоупотребляет своими регламентными и процедурными правами, а ее члены порой и просто ведут себя вызывающе: историю с туалетной бумагой и сантехническими перчатками, думаю, никому напоминать не нужно. На этой сессии депутат Рады Гончаренко и вовсе «натравил охрану на российских журналистов», об этом он похвастался в соцсетях», – написал Толстой.

По словам политика, украинская делегация на площадках ПАСЕ пытается вставлять палки в колёса не только делегации от России, но и всем, чьё мнение идет вразрез с их личным.

«В результате отнимается время, все отвлекаются от содержания самого диалога. Это не может не вызывать возмущения у коллег из других делегаций. Думаю, руководство ПАСЕ должно обратить внимание на поведение этих «европейцев», которые, по всей видимости, до сих пор не отдают себе отчет в том, где они находятся.

Регламент ассамблеи включает в себя, помимо прочего, Кодекс поведения членов Парламентской ассамблеи, который предусматривает наказание за «нанесение ущерба репутации и целостности ассамблеи», – подчеркнул вице-спикер.

«Да, я считаю, что такое поведение украинских делегатов наносит ущерб репутации всей организации! В конце концов, есть же просто общепринятые нормы поведения в обществе.

В российской Государственной Думе, например, существует комиссия по этике, которая дает оценку спорным высказываниям и вызывающему поведению депутатов. Я не представляю, чтобы кто-то из членов российской делегации мог позволить себе такие выходки.

И если в уставе и регламенте работы ПАСЕ всё ещё нет наказания за непристойное и вызывающее поведение членов ассамблеи, то, возможно, его пора предусмотреть», – добавил Пётр Толстой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский эксперт признал, что повестку в ПАСЕ перехватила Россия, а Украине досталась лишь роль «статиста-заднелавочника».