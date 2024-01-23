«РФ припасла мощнейший информационный таран на весь 2024 год» – украинский политолог

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Россия не без успеха наносит информационный удар о недоговороспособности Киева по нескольким фронтам – внутренним (украинскому и российскому), а также по глобальному Югу и даже по коллективному Западу.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий пропагандист напомнил о выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН о террористическом обстреле ВСУ Донецка в воскресение, когда погибло 28 человек.

«Был обстрел рынка в Донецке, это моментально донесли до Лаврова, ясно, что они рассказали, что это Украина бомбит Донбасс – «домбит Бомбасс», и так далее. Однако Институт изучения войны проанализировал, что русские постоянно говорят о переговорах, но только с учётом того, что должен смениться киевский, как они говорят, режим. О переговорах с учётом территорий на земле. Постоянное враньё в Совбезе ООН», – кривлялся пропагандист.

Однако Денисенко посоветовал особо не иронизировать на этот счёт.

«Это одна из главных их тем на 2024 год. Они об этом начали говорить ещё в конце 2023, и они будут об этом говорить. При этом этот тезис будет продвигаться как для глобального Юга, и он уже там получил определённые отзывы. Он будет продвигаться через Венгрию, Словакию и ряд других стран в коллективном Западе. И, что не менее важно, он будет всё время продвигаться в украинском информационном пространстве, чтобы у украинцев сложилось впечатление, что именно украинская власть не хочет окончания войны, а Путин хочет, хотя это абсолютная ложь. Они под это разрабатывают стратегию, у них есть хороший очень выверенный набор месседжей, лживых месседжей, но он есть, и они его используют на четырёх фронтах. Для внутреннего российского, украинского, для глобального Юга и коллективного Запада», – вещал пропагандист.

«Поэтому здесь можно, конечно, отшутиться, но к этому нужно относиться очень серьёзно, потому что это их информационный таран на 2024 год», – выразил опасения украинский политолог.