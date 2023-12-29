РФ заявила, что все цели на Украине поражены: Реакция США и Великобритании

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Минобороны РФ заявило, что все намеченные цели были поражены в ходе нанесенного по Украине массированного удара минувшей ночью и утром.

«Нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

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Реакцию Джо Байдена публикует сайт Белого дома.

«Ночью Россия нанесла крупнейшее воздушное нападение на Украину с начала этой войны…Это суровое напоминание миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и поработить ее народ. Его необходимо остановить. Перед лицом этого жестокого нападения Украина развернула системы ПВО, которые Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры поставили Украине за последний год, для успешного перехвата и уничтожения многих ракет и беспилотных летательных аппаратов. Американский народ может гордиться жизнями, которые мы помогли спасти, и поддержкой, которую мы оказали Украине, когда она защищала свой народ, свою свободу и независимость. Но если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать поставлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без каких-либо дальнейших задержек. Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они влияют на весь альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений. Путин не просто попытался уничтожить Украину; он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО… Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы», – стращает «сонный Джо».

А вот министерство обороны Великобритании сообщило об экстренной поставке на Украину дополнительных 200 ракет для ПВО – очевидно, системы в Киеве уже опустошены после налетов «Гераней».

«Пакет из примерно 200 зенитных ракет пополнит системы противовоздушной обороны… Новый пакет поддержки предоставляется на фоне самого важного года для военной помощи», – говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о зенитных ракетах Advanced Short Range Air-to-Air Missiles – ASRAAM. Изначально они были предназначены для запуска с самолетов, включая британские истребители Typhoon и F-35. Летом 2022 года была разработана модификация для запуска ASRAAM с земли.

«Системы доказали свою высокую эффективность – сообщается, что процент успешных поражений некоторых российских воздушных целей достигает 90%», – хвастают англичане.

В Лондоне также напоминают, что ранее поставили Киеву «средства высокоточного поражения большой дальности в виде крылатых ракет Storm Shadow и ударных беспилотников большой дальности».

«Мы продолжаем поддерживать оборону Украины, именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения запасов новейших британских систем ПВО, способных поражать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью. Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада, надеясь, что сможет вырвать победу из пасти поражения. Но он ошибается. Деградация Украиной российского Черноморского флота доказала, что она все еще находится в этой борьбе за победу. И сегодняшний пакет мер по противовоздушной обороне посылает неоспоримый сигнал перед лицом российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно приверженной поддержке Украины», – пафосно объявил английский министр обороны Грант Шаппс.