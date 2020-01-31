Рига вылезла с поддержкой польского бреда Зеленского

31.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Латвия поддерживает Владимира Зеленского в его скандальном заявлении в Освенциме, во время которого украинский президент обвинил СССР в организации Холокоста наравне с нацистской Германией.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики на Украине Юрис Пойканс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы не можем поддержать сегодня позицию России по поводу начала Второй мировой войны. Это раздел Польши, пакт Молотова-Риббентропа. Поэтому после этой декларации Европейского парламента было становление исторической правды, которую в Европе знают.

Мы понимаем, что сейчас происходит празднование 75-й годовщины празднования в России, есть много спекуляций и мыслей, но историческая правда одна. Поэтому в этих вопросах мы должны держаться вместе. Мы высоко ценим позицию господина Зеленского, которую он высказал во время визита в Освенцим, и мы не можем переписать здесь историю.

Я бы сказал, что украинцы имели такие потери во время Второй мировой войны, поэтому вы, конечно, являетесь частью государства-победителя, не только один народ делал все для победы. Поэтому мы такую позицию никогда поддерживать не будем», – заверил латвийский дипломат.

Напомним, ранее сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов заявил, что русофобская риторика и курс на пересмотр истории со стороны Польши и Прибалтики нацелены на изменение общественного мнения для дальнейшей подготовки почвы к полномасштабной агрессии против России.