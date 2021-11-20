Ринат Ахметов: Есть вещи поважнее встречи с Зеленским
На Украине обостряется война между самым богатым олигархом страны Ринатом Ахметовым и президентом Владимиром Зеленским.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Новое время».
Если в начале президентства Зеленского у него были достаточно теплые отношения с Ахметовым, то все изменилось после принятия закона, предусматривающего реестр для олигархов и ряд болезненных для них ограничений, например, запрет на финансирование партий и участие в приватизации крупных активов.
В комментарии изданию относительно этого закона Ахметов не скрывает своего раздражения.
«Я уже комментировал свое отношение к этому закону: я не считаю себя олигархом. Я инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах», – сказал Ахметов.
Также была затронута тема приглашения Зеленским представителей крупного бизнеса на разговор по поводу помощи в борьбе с эпидемией. Олигарх заметил, что у него есть оказывающий уже 16 лет благотворительный фонд, а потому «призывать» меня помочь не нужно».
«Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное, чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливы. Это гораздо важнее встреч с президентом», – резюмировал Ахметов.
Издание подчеркивает, что такую тональность из уст Ахметова, который всегда был подчеркнуто дипломатичным по отношению к власти, еще год назад было трудно представить.
При этом его телеканал «Украина 24», вырвавшийся в лидеры информационного вещания, стал регулярно приглашать политиков, жестко критикующих действующую власть. К тому же на Банковой очень недовольны медийно поддержкой ахметовских медиа отправленного в отставку с должности спикера ВР Дмитрия Разумкова, у которого серьезно вырос рейтинг.
«Ближайшие месяцы будут решающими в этой медиавойне между Ахметовым и Зеленским», — прогнозирует обслуживающий интересы офиса президента политолог Владимир Фесенко.
В свою очередь политолог Евгений Магда считает, что реальных возможностей ссориться с Ахметовым во время отопительного сезона у государства не очень много — существует риск получить неконтролируемую ситуацию в энергетике.
«Сейчас Ахметов применяет тактику подавления и максимального ослабления Зеленского: рейтингового и политического», – добавляет Фесенко.
Как сообщал «ПолитНавигатор», на канале Ахметова экс-глава МВД Арсен Аваков фактически объявил войну Зеленскому.
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