Родина всегда тебя кинет: Украина объявила дезертиром солдата, попавшего в плен

27.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский военнослужащий, взятый армией ДНР в плен 22 января при попытке прорыва на территорию Республики, был объявлен на Украине дезертиром.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что в 79-й десантно-штурмовой бригаде по указанию штаба «Операции объединенных сил» завершено проведение расследования обстоятельств провальной вылазки украинских диверсантов 22 января.

«По сложившейся традиции, командиры всегда снимают с себя ответственность и назначают «крайними» подчинённых. Подобным образом командование 79-й бригады поступило и на этот раз. По результатам расследования, пленный украинский диверсант подан в вышестоящий штаб, как дезертир, бежавший с позиций с оружием», – рассказал Даниил Безсонов.

Таким образом, усилиями военачальников очередная украинская семья оказалась покрыта позором, а на украинского военнослужащего, выполнявшего преступные приказы, теперь возбуждено уголовное дело.

«Надеюсь, этот случай станет очередным уроком для других украинских военных, которые в следующий раз хорошо подумают, прежде чем выполнять очередной «гениальный» приказ командира», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.