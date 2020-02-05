«Родственники могут пострадать!» – СБУ принуждает дончан шпионить на Украину

05.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Житель Донецка, занимавший перевозками между ДНР и подконтрольной Украине части Донбасса, поддался на шантаж украинских спецслужб и стал агентом под оперативным псевдонимом «Гарри Потер».

Об этом сообщило МГБ ДНР, предоставив видеопризнание задержанного агента Дмитрия Парфенюка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В апреле 2017 года я занимался пассажирскими и грузоперевозками, при пересечении границы на КПП «Марьинка» ко мне подошел сотрудник СБУ и пригласил вместе с пассажирами пройти в зону углубленного досмотра, – рассказал Парфенюк. – А когда я возвращался обратно, при досмотре автомобиля ко мне подошел сотрудник СБУ. Начался нелицеприятный разговор, стали давить на то, что я занимаюсь незаконной коммерческой деятельностью, перевожу людей через линию разграничения, что запрещено… Сказал, что нужно выполнять их мелкие поручения и просьбы: раз в неделю, два раза в неделю просили привезти различные «мелочи».

Этими «мелочами», в суть которых водитель, по его словам, не вникал, дело не закончилось.

«В начале мая я вез из Украины в Донецк товар, запрещенный для ввоза по украинским законам – канцелярскую продукцию, – поведал дончанин. – После того, как у меня первый раз изъяли товар, сотрудник СБУ сказал, что если я не буду помогать им, у меня будут изымать товар постоянно. Благодаря ему, я получил восемь административных правонарушений. В конце апреля при прохождения пограничного контроля ко мне подошел СБУншник, пригласил к себе в вагончик, и угрозами заставил подписать бумагу о сотрудничестве и выбрать себе оперативный псевдоним – я выбрал Гарри Поттер из-за шрама на лбу. Он не дал мне посмотреть текст подписанной мною бумаги, сказал, что если я буду задавать много вопросов – у меня будет много проблем».

Впоследствии Парфенюк, согласно его показаниям, отвозил в Донецк некую коробку, перемотанную черным скотчем и оставлял ее в мусорном контейнере, фотографировал парад 9 мая. Также он составлял план воинской части и должен был с камерой гоу-про заснять КПП ДНР и расположения армейских постов. От него также требовали устроиться в правительство ДНР, чтобы собирать данные о людях, работающих там. В итоге, на КПП Александровка агент был задержан подразделениями МГБ.

Как сообщил пресс-офицер МГБ Михаил Попов, Дмитрий Парфенюк также передавал украинским спецслужбам сим-карты республиканского мобильного оператора «Феникс», которые впоследствии использовались для связи с агентурой и при подготовке диверсий, и проводил наблюдения за интересующими СБУ квартирами в Донецке. В итоге агенту было предъявлено обвинение по 321 статье УК ДНР «Шпионаж», согласно которой может последовать наказание сроком от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в августе минувшего года за шпионаж в пользу Украины к одиннадцати годам лишения свободы был приговорен гражданин ДНР Роман Гись.