В ДНР вынесли приговор агенту украинских спецслужб

15.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Житель Донецкой Народной Республики приговорён к одиннадцати годам лишения свободы за шпионаж в пользу киевского режима.

Об этом сообщил офицер пресс-службы Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан житель ДНР, Гись Роман Владимирович, 1996 года рождения. Установлено, что в июле 2017 года при пересечении украинского КПП «Марьинка» Роман Гись был задержан сотрудниками СБУ и в результате психологического давления дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. При этом задержанный принял ошибочное решение не обращаться в МГБ ДНР добровольно, а начал оказывать содействие СБУ и выполнять поставленные задачи, направленные против безопасности республики», – рассказал представитель ведомства.

По его информации, Гись посредством мессенджеров передавал украинским спецслужбам сведения, полученные в результате слежки за военнослужащими Народной милиции ДНР, а также фотографии домостроений по адресам их проживания.

«Кроме того, сотрудниками СБУ отрабатывались задания Роману Гись по добыванию информации в отношении первых лиц Донецкой Народной Республики. Министерством государственной безопасности ДНР была выявлена преступная деятельность Романа Гись и он был задержан», – добавил Попов.

Как сообщил задержанный, летом 2017 года он пересекал линию разграничения в сторону Украины на КПВВ «Марьинка».

«При пересечении границы у меня обнаружили ошибку в пропуске, после чего ко мне подошёл какой-то украинский военный без опознавательных знаков, я предположил, что это сотрудник СБУ. Меня направили в зону углублённого досмотра, проверили мои личные вещи, автомобиль, телефон. После мер физического воздействия он предложил мне негласное сотрудничество, я дал согласие. Мы обменялись номерами телефонов, и я поехал в Украину», – рассказал Гись.

После его возвращения в Донецк, недели через две – три ему позвонили и попросили сфотографировать в центре города квартиру военнослужащего ДНР.

«В этот же день я сфотографировал данную квартиру и подъезд. Вечером через ватсап отправил эти фотографии Максиму (так представился мой куратор). После этого я выполнил ещё несколько поручений. А где-то через месяц меня задержали сотрудники МГБ. Мне предъявили несколько фотографий и на одной из них я узнал Максима, на самом деле его звали Бондарь Богдан сотрудник 5-го управления департамента контрразведки СБУ», – добавил задержанный.

Приговором суда, Роман Гись признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.321 УК ДНР «Шпионаж» и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» уже сообщал о том, что сотрудники МГБ ДНР задержали подозреваемого в совершении теракта, в результате которого остались без электричества ряд населённых пунктов Республики.