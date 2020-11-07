Родственники осуждённых «хизбов» майданят и провоцируют беспорядки в Крыму

07.11.2020, Москва, Елена Острякова

Несколько десятков членов семей и друзей троих членов запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир», осужденных за терроризм, пришли сегодня к зданию Совета министров Крыма, чтобы потребовать встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.

Их возмутил пост Аксенова в соцсети, в которой он одобрил действия Росгвардии, разогнавшей пикет на Крымском мосту в поддержку осужденных в Ростове религиозных экстремистов.

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«Крымским сторонникам «Хизб-ут-Тахрир» настоятельно советую отказаться от идей, которые проповедует эта террористическая секта, прикрывающаяся религией, и обратиться к истинным духовным и нравственным ценностям. Благодарю сотрудников ФСБ, МВД, национальной гвардии, всех, кто стоит на страже закона и порядка, кто защищает крымчан от существующих угроз», – написал Аксенов.

Родственники осужденных возмущены тем, что им не позволили проехать в Ростов, чтобы присутствовать на суде.

«То, что сегодня происходит, это продолжение того, что делала советская власть. Наш народ властям полностью не верит. Когда нам обещают, значит, врут. На выступление Аксенова идут комментарии, в которых проявляется шовинизм и ненависть к крымским татарам. Что мы второсортные. Меня экстремистом назвали за возвращение в Крым. Если он не выйдет, значит, он разваливает Россию, приводит к межнациональному конфликту.

Мы понимаем, что от него все не зависит, что в Москве решают. Когда наш народ стал возвращался, ни одного теракта, выступления с оружием не было. Он общается с Путиным. Неужели не может сказать, что это неправильно. Или нас толкают к тому, чтобы мы тоже такими стали, и здесь кровь пролилась. Или всех пересажать хотят», – возмущался один из протестующих.

К ним вышел председатель Госкомнаца Крыма Альберт Кангиев и пообещал организовать встречу с Аксеновым в понедельник.

Скандал под стенами Совмина РК прокомментировал «ПолитНавигатору» крымский политолог Иван Мезюхо.

«Я полагаю, что государство должно реагировать на подобные требования в соответствии с законом. Во-первых, никто, наверное, не разрешал проведение несанкционированного мероприятия. А, судя по всему, сегодняшняя толпа у задней двери Совмина не согласовывала проведение публичного мероприятия в городской администрации Симферополя.

Во-вторых, если кто-то желает попасть на прием к чиновнику, пусть даже самого высокого ранга, он должен пройти соответствующие процедуры, но уж никак не заниматься выкрикиваниями на улице и требовать выхода должностных лиц к участникам несанкционированного мероприятия. Мы живем в цивилизованном обществе, в цивилизованной стране, соответственно, общение граждан с должностными лицами должно происходить по закону.

Я думаю, что сам посыл родственников и каких-то друзей задержанных лиц к руководству республики неправильный, потому что судебная власть не подчиняется главе Республики Крым Сергею Аксенову, и людям необходимо отстаивать свои права, если они считают, что их права были нарушены, в судебном порядке.

Мы живем в России, а не на Украине, где победила охлократия. В российском Крыму толпа не будет подменять собой правоохранительные и судебные органы», – заявил Мезюхо.