Родственники подручных Яценюка торгуют в Крыму недвижимостью – по российским доверенностям и паспортам

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Пока украинские политики грозили России ответственностью перед телекамерами, члены их семей получали российские паспорта и торговали недвижимостью в Крыму, который официальный Киев считает «оккупированным».

Об этом в своем блоге с возмущением пишет бывший замглавы администрации президента Украины, известный адвокат Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, речь, в частности, идет о членах семьи главы фракции «Народный фронт» в украинском парламенте Максима Бурбака. Так, его родной брат, который является одноклассником бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, Алексей Бурбак более 75 раз посещал Крым после воссоединения с Россией, а жена Алексея Елена Борисова заключала сделки, представив свой российский паспорт.

«Это вытекает из доверенности на оформление недвижимости, которую выдала в Крыму жена фигуранта – Елена Борисова. Сделала она это по российским законам, признавая таким образом и легализовывая в Крыму российскую власть. Российскому нотариусу жена украинского патриота представила паспорт, выданный ФМС России 16 июня 2015 года, то есть в самый разгар угроз Яценюка и Бурбака привлечь к ответственности всех, кто сотрудничает в Крыму с оккупационным российским режимом. Кроме того, теща Бурбака – Ольга Борисова, в феврале 2015 оформила на себя по российским законам торговый центр в Ялте, указав в регистрационных документах такие слова: «субъект Российской Федерации Республика Крым», – пишет Портнов.

Ранее крымские СМИ уже писали о том, что Ольга Борисова является единственным руководителем компании «Скай Плаза», которая занималась строительством жилья в элитных районах Южного берега.

Напомним, ранее на фактическом признании Крыма частью Российской Федерации попался посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.