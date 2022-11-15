Рогов: «Нужна профилактика в отношении «ждунов» на подконтрольных РФ территориях»

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Новости Украины

Судя по тому, каким количеством флагов встречали в Херсоне ВСУ на украинских пропагандистских видео, создаётся впечатление, что некоторые горожане буквально жили в жовто-блакитных квартирах, не попадая в поле зрения спецслужб.

Об этом в эфире радио «КП» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий Сергей Мардан отметил, что встречающих ВСУ в Херсоне криками «Слава Украине» было не много, но и не мало.

«Не кажется ли, что и в Херсоне, и в Запорожской области имеет смысл пожёстче работать с «пятой колонной», с явными и скрытыми коллаборантами?» – спросил Мардан.

«Ту картинку, которую мы видим из Херсона, надо фильтровать и понимать в плане того, что всё видео из Херсона выкладывается только через Starlink, это военное видео. Поэтому любые радующиеся люди, картинки, «обнимашки», слова «дякую» и прочее, это всё в рамках информационно-психологической борьбы», – ответил Рогов.

Он согласился, что меры в отношение таких людей должным образом не применялись.

«Отрицать факт, что есть люди, которые радуются приходу бандеровцев, нельзя, безусловно, такие люди есть. Почему эти «ждуны» были там, почему они не были выявлены, почему с ними не была проведена работа? А главное –обратите внимание, у них в руках куча флагов, куча символики. Судя по объёму, который они достали, они или жили в сине-жёлтых квартирах, или это то, что привезли непосредственно боевики Зеленского, заходя в город. В первом случае, если они жили в таких домах, почему такие профилактические мероприятия не проводились? И тут есть масса вопросов к людям, кто должен их проводить», – сказал запорожский чиновник.