Росавиация подставила Украине другую щеку и предложила возобновить авиасообщение

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Российское федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня Кабмин Украины ввел запрет на все нерегулярные рейсы с Россией за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Инициатива была разработана МВД страны с целью защиты государственной безопасности после визита в Москву газового лоббиста Юрия Бойко и кума Путина Виктора Медведчука.

С 2015 года в отношении ряда российских авиакомпаний действуют украинские санкции: под ограничения попали «Аэрофлот», «Россия», «ВИМ-Авиа», «Газпром-Авиа», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Якутия». Этим перевозчикам запрещено летать на Украину. Запреты на авиасообщение есть и со стороны российских властей: в октябре 2015 года Москва ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпании.