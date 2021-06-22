России и Украине надо объединяться – хотя бы в футболе

22.06.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Вечер 21-го июня. Украина играла против Австрии – и показала странный футбол. Ему не хватило ни ярости, ни хитрости, ни банально класса. И главный тренер Андрей Шевченко смотрел на поле с болью и разочарованием. Он видел другое. И он ждал другого.

Австрийцы выиграли 1 – 0. По итогам матча не хотелось злословить, но всё равно вспомнилось, как радовались украинские болельщики – их неадекватная часть – поражениям сборной России и как превозносили свою сборную. Так и хочется спросить: ну, и где вы сейчас, а? Не рановато ли шапками закидывать стали, обнажая горячие чубатые головы?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

А вечером играла Россия. Результат матча вы знаете. Обсуждать футбол тут бессмысленно. Главный тренер Станислав Черчесов, собрав на поле лучших (больше игроков для усиления нет), решил сыграть в трусливый футбол образца 2018-го года. Тогда, напомню, мы вышли в одну четвёртую чемпионата мира. Но то было тогда – и где-то повезло, а главное – болельщики наши гнали вперёд. Сейчас всё смотрелось печальнее.

Если не лень, откройте мою небольшую статью, опубликованную на «ПолитНавигаторе», – там я подробно перечисляю проблемы, которые уничтожают российский футбол. Результаты его всё хуже и хуже с каждым годом – на уровне как клубов, так и сборных. Забавно, кстати, что кто-то возмущался в комментариях: мол, Беседин сгущает краски. Ну-ну. Как там ваши розовые очки, господа благостные?

Огромные деньги вбухиваются в российский футбол. Но странный лимит, коррупция, привычка решать всё в кабинетах, а не на поле, агентские игры, отсутствие внятной маркетинговой составляющей, «варка» в собственном соку, развал ДЮСШОР, низкие зарплаты детских тренеров, невозможность ребятам заниматься и пробиваться без денег – всё это звенья одной цепи, которая душит российский футбол.

Кстати, у Украины ещё есть шансы выйти в плей-офф с третьего места. А вот Россия точно едет домой.

И вот что мы наблюдаем: совершенную деградацию футбола на постсоветском пространстве. Сначала катилось – в плане появления классных игроков – «на старых рельсах», а после, несмотря на сумасшедшие деньги, всё кончилось. Вспышки были, но они оказывались случайностями. Акцентирую главное: провал сборной России – следствие системных проблем, оттого провал этот закономерен.

И вот что подумалось. Украинцы так долго упражнялись в сарказме, ёрничестве, злословии по отношению к России – а толку? Российские товарищи порою не отставали. А смысл? Так не правильнее ли не разъединяться окончательно, а объединять усилия? Да, мечта это, конечно. И, похоже, несбыточная, но в определённой степени она бы точно дала результат. Беда в том, что только бы она и дала, эх.