России играет на руку украинская коррупция

Олег Кравцов.  
31.01.2023 11:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Россия, США, Украина


Несмотря на ужесточения контроля со стороны США за поставками оружия на Украину, политика поддержки Вашингтоном киевского режима не претерпит изменений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Дмитрий Родионов.

Несмотря на ужесточения контроля со стороны США за поставками оружия на Украину, политика поддержки...

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Он считает, что в ближайшее время будут обнародованы новые украинские коррупционные схемы.

«Но тут важно понимать, что политика США из-за этого никак не изменится. Да, заменят отдельные фигуры, переставят некоторых украинских чиновников. Но курс на поддержку Киева сохранится. В Вашингтоне считают, что конфликт на Украине им выгоден, он ослабляет и Россию, и Европу. А потому продолжат придерживаться нынешнего курса», — сказал Родионов «Известиям».

В свою очередь политический аналитик Богдан Безпалько полагает, что громких отставок на Украине последует.

«Скорее всего, должностей лишится несколько стрелочников. Для России в любом случае ничего не изменится. Дело в том, что перед выборами в конгресс демократы успели закрепить большой объем финансовой помощи Украине. До августа Киеву гарантированы поставки боеприпасов, вооружения, топлива», — говорит эксперт.

При этом он уверен, что России разгул украинской коррупции выгоден.

«Чем больше оружия разворовывают, тем меньше его попадает на фронт. Чем больше воруют чиновники, тем хуже функционирует украинское государство», – резюмировал Безпалько.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Минобороны Украины вляпалось в громкий скандал: оказалось, что оборонное ведомство страны поставляло в свою армию продукты питания по тройной цене.

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