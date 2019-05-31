России нужна мягкая сила, а не пляски 20 пенсионеров вокруг русского языка

31.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Заложенные в федеральных программах по продвижению и распространению в мире русского языка должны сфокусироваться на воздействии в ключевых государствах.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, давая оценку программе Минпросвещения на 2019–2025 годы, предусматривающей двукратное увеличение трат (с 3,7 до 7,4 миллиарда рублей) на соответствующую программу.

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По словам эксперта, сама идея продвижения русского языка правильная — это «мягкая сила», помогающая продвигать Россию и ее культуру, но он критикует эффективность подобного рода программ, отметив, что число русскоговорящих в мире в последние пять лет остается на уровне 300 миллионов человек и существенно не меняется.

«Логичнее установить более жесткий контроль за расходом средств, а не считать мероприятием вечер песни и пляски с 20 пенсионерами. А сами деньги не размазывать, как кашу по тарелке, а сфокусироваться на воздействии в ключевых государствах. Помимо традиционной работы с ближними странами, стоит рассмотреть направления Азии, Африки, Латинской Америки, где есть интересы у российских компаний», — убежден Шатилов.

Как сообщал ПолитНавигатор, «Сбербанк России» обязал сотрудников коверкать русский язык в угоду Украине.