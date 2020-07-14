России нужна вся Украина: В Раде отменили наступление русских на Херсон

14.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Проводить наступление на Украину ради того, чтобы захватить управление Северо-Крымским каналом Россия не будет – ей нужна вся территория страны, но для такой операции не хватит российских военных, размещенных в Крыму.

К такому выводу в эфире телеканала «Эспрессо» пришел депутат Верховной рады экс-участник карательной операции против Донбасса СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Говорить конкретно о наступлении на Херсонщине ради того, чтобы включить воду в Крым, мы не можем. Потому что для России это будет означать полномасштабное вторжение, а России, мы знаем, нужна не какая-то часть, а нужна вся Украина. Если мы об этом будем говорить, мы должны понимать, что Россия будет полностью захватывать и развивать наступление на всю страну, ей не нужен только Северо-Крымский канал. На данный момент таких угроз не существует…

Военные у нас готовы и военные у нас четко ответили, что сил и средств, которые находятся на полуострове, не хватит для того, чтобы осуществить полномасштабное вторжение, но это не означает, что мы не должны быть к этому готовы», – заявил Костенко.

Недавно, как сообщал «ПолитНавигатор», Костенко пригрозил России ракетным ударом и «превентивным асимметричным поражением».