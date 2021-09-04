России пора становиться мировой альтернативой Америке – Прилепин

04.09.2021 00:12 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что США всё ещё остаются самой богатой и могущественной страной мира, события в Афганистане окончательно разрушили миф об американской исключительности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил писатель и новоиспеченный политик Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем оставаться реалистами – Америка всё равно остаётся самой богатой страной в мире с самой многочисленной армией, и может бесконечно печатать всё новые деньги. И она способна к трансформации, к изменениям. С другой стороны, народы мира, которые реально борются за независимость, запомнили эти картинки (побег США из Афганистана – прим.) надолго. Они знают, что пресловутые люди в калошах и с «калашниковыми» могут побеждать саму сильную армию, которая, судя по событиям последних десятилетий, не похожа на свои фильмы. Этот миф лопнул», – сказал он.

Захар Прилепин подчеркнул, что мир устал от американской «демократии», а достойной заменой ей могла бы стать российская модель мироустройства.

«И здесь можно испытывать воодушевление. Потому что та демократия, которую предлагает Америка миру – это унификация, а не демократия. И тот образ мира, который существует в России, противоположный. Россия – это цветущая сложность, это разнообразие. За сотни лет Россия – это и якуты, и чуваши, и татары. А отличите одно индейское племя от другого в Америке. Или откуда вывезли чернокожих, из какой страны Африки – да они сами этого не знают и никогда не помнят. Это унификация, которая распространялась на Америку, и распространяется на весь мир. И мир тоже это знает, миру тоже это неприятно», – добавил писатель.

По его мнению, России пора выступить реальным противовесом США.

«Но есть ли сегодня реальный противовес, реальная полярность Америке? Нет. Они пугают Россией, а готова ли Россия принять на себя этот вес? Не готова. Потому что в целом российский истеблишмент последние тридцать лет устраивало, что мы – суверенная демократия, не трогайте нас, а там, дальше, делайте что хотите. У нас тоже любили Америку. А Америка не только влезла к нам в подбрюшье, так она ещё и ни с чем не справляется. Нам неприятно, и нам надо бы брать на себя эту ответственность», – резюмировал Прилепин.