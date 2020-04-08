России предложили ответить Трампу и выйти из договора по Антарктиде

08.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия должна отреагировать на решение президента США Дональда Трампа объявить о праве своей страны на Луну.

Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде» высказал политолог Михаил Фрибен.

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«Любое международное право – лишь фиксация баланса сил между крупнейшими мировыми игроками, и если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры. Всё же экспансия в космос – вопрос хоть и близкого, но завтрашнего дня, а следует понять, как реагировать России уже сегодня», – сказал эксперт.

В качестве ответной меры он предлагает заявить, что РФ более не считает себя связанной Договором об Антарктике от 1959 года и претендует на более плотное участие в жизни этого континента.

«Хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели его и открыли. Прекрасный опыт создания военных баз в арктических широтах и добычи там полезных ископаемых у нас есть. Тем более сейчас, сейчас прочий мир занят совсем другими делами», – резюмировал Фрибен.

Напомним, на днях президент Трамп подписал указ, в котором говорится, что США больше не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах и «не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние».

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