России придется нанести удары по Киеву и Львову – Соскин

10.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Петру Порошенко удастся переизбраться на второй срок, он превратится в открытого диктатора, зачистит оппозицию и начнет войну с РФ.

Об этом, как передает корреспондент “ПолитНавигатора”, в эфире интернет-канала UkrLife заявил экономист и политолог Олег Соскин.

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По его словам, Украина повторит сирийский сценарий при президенте Порошенко, а России придется нанести удары по Киеву, Львову и Днепропетровску.

“Если остается нынешний, то будет диктатура. Люди не должны испытывать иллюзий – будет война с Россией, будет объявлено военное положение, будет зачищена вся оппозиция, будут уничтожены все блогеры. Прежде всего, Шарий, потом Дубинский, потом все карабасы-барабасы, всех ребят зачистят. Порох терпеть не будет этого всего. Если он уже не выдерживает по отношению к простым девочкам, мальчикам, так себя ведет, журналистам, когда ему вопросы задают, то он сейчас скажет: “Я пятилетний мандат получил и все, до свидания”. Он зачистку поля сразу начнет.

Потом он уничтожит всех лидеров в Верховном совете, в том числе Юлию Владимировну – он с ней в теннис играть не будет, иллюзий не должно быть. Причем он ее даже садить не будет, он ее зачистит, как Черновола. Порошенко надо понимать – он невменяемый уже. Поэтому, если люди хотят понимать, что будет, если он остается, смотрите на Венесуэлу, Сирию. Он будет действовать как эти два диктатора…

Будут убиты, уничтожены сотни тысяч людей. Военное положение, бомбежка городов, война с переходом на российскую территорию. Сразу нанесение ударов будет по Киеву со стороны Путина. Киев, Львов, Днепр будут разбомблены моментально. Авиационные удары ракетные удары будут нанесены”, – заявил Соскин.