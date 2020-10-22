России придется наводить порядок в охваченной хаосом Киргизии – обозреватель

22.10.2020, Москва, Максим Карпенко

В случае, если в результате переворота в Киргизии начнутся массовые беспорядки и гражданская война, Россия должна будет вмешаться в ситуацию, чтобы разрешить конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил международный обозреватель, журналист Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юсина, Россия несет ответственность за те территории, которые когда-то входили в единое с ней государство, поэтому не должна допустить роста экстремистских настроений в Киргизии.

«Мы, хотим мы того или не хотим, несем ответственность за тех же киргизов, которые чудят вот так, скидывают президента, вчерашнего зека сажают на пост премьера. Но, если, не дай бог, на юге Киргизии скажут: «Ребята, что это такое, северяне – во-первых, вас меньше, во-вторых, выборы-то, все-таки, выиграли мы. Вы посадили своего и будете тут нами управлять?». И поднимется какой-то мятеж . А еще и какие-то исламисты, которые никуда из региона не исчезали, попытаются этим воспользоваться, кому порядок наводить? А нам», – заявил Юсин.

Ранее глава комитета Совете федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что РФ не видит никаких оснований для вмешательства в политическую ситуацию в Киргизии.

При этом, старший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин отметил, что на юге республики звучат призывы к отделению от севера. Это раскол, который еще сильнее углубился по итогам парламентских выборов, когда порог прошли только четыре южные партии.