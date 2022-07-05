России придется воевать на Балтике – прогноз

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Проблема с возобновление транзита в Калининград не решается, хотя Евросоюз делает утечки в СМИ о том, что готов его возобновить.

Об этом калининградский политолог Александр Носович заявил в эфире youtube-канала «Соловьев.live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть очень четкое ощущение театра. Литва и Еврокомиссия уже давно обо всем договорились, и сейчас они разыгрывают сцену «хороший полицейский» – «злой полицейский», в финале которой либо Еврокомиссия уломает Литву, либо Литва выбьет что-то для себя и останется в то же состоянии, что и сейчас. Я не верю в то, что транзит просто возьмет и вернется. После всего, что произошло, России просто невыгодно вернуть все, как было. Если они раз нарушили соглашение, они и второй раз так сделают», – сказал Носович.

Он допустил, что следующим шагом Евросоюза может стать морская блокада Калининграда после вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

«В перспективе нескольких лет России придется воевать на Балтике. Это становится безальтернативным. На сегодня самый актуальный экономический ответ – это отключение Литвы от электросети БРЭЛ. Основную часть электроэнергии Литва получает оттуда. Альтернативные источники регулярно ломаются и не могут закрыть всех энергопотребностей. Поэтому, если Литву отключить от энергосети, население будет регулярно сидеть без света», – сказал Носович.

По его словам, Россия уже сама отключила Калининградская область от БРЛ. Регион перешел на автономный режим. Его снабжение обеспечивают электростанции, которые строились под этот сценарий. Ничто не мешает России отключить Литву. Сейчас Евросоюз ведёт торги по этому поводу, этим и объясняются вбросы в СМИ.

«К блокаде готовились еще в марте. А вообще к проблемам с транзитом – последние 8 лет. Когда стало понятно, что Россия вступает в затяжной конфликт с Западом, то приоритетом развития Калининградской области стала стратегическая автономия от соседей. Если бы над этим не работали, сейчас они могли поставить вопрос об отделении Калининграда от России», – сказал Носович.