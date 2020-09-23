России придётся молча принять «прискорбную» инаугурацию Лукашенко

23.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил провести скрытую инаугурацию, опасаясь многолюдных протестов под своей резиденцией, которые бы испортили ему ощущение праздника.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик.

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По мнению эксперта, такая спешка и секретность не красит лидера союзного России государства, но не повлияет на отношения между странами.

«Мне кажется, что основная причина такой тайной инаугурации состоит в том, что власти Белоруссии побоялись массовых протестов в ходе инаугурации возле резиденции президента. Поэтому они пошли на такой шаг.

Как это скажется на отношениях с Россией – мне кажется, это внутренне дело республики, хотя такое поведение союзника, конечно, не красит его. Дело в том, что главное было – не испортить картинку, а что будет потом, то это официальная пропаганда может объяснить какими-то другими причинами.

Если бы было совпадение инаугурации и протестов, тут просто так это не объяснишь. Но сам факт, конечно, проведения такой тайной инаугурации, он прискорбен. Мы видим, как проводят инаугурации те же лидеры России, Америки, мы видим, какие многосоттысячные толпы собираются на инаугурацию. А здесь провести тайную инаугурацию за кордоном из сотрудников силовых структур – это просто как-то несолидно», – заявил Баранчик.

Напомним, ранее в белорусской оппозиции были уверены, что Лукашенко вступит в должность на выходных и готовили на эти дни особенно массовые протесты.