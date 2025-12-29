Российская анаконда все сильнее затягивает удавку – львовский бандеровец
Продолжение войны лишь усугубляет ситуацию для Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Анализируй» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.
«Это просто затягивание удавки, которой является неразрешимая долговечная война. Продолжение войны является постепенным, по миллиметру затягиванием петли без вариантов из этого выплыть», – признает русофоб.
Он добавил, что в конце года появилась «узкая щель», чтобы выскользнуть из петли и выйти на мирный трек, пусть даже и ценой крайне невыгодных условий.
«Если тебя анаконда заглатывает и постоянно уменьшает диаметр дыхания развалом критической инфраструктуры, энергетическим террором, газовым террором и просто террором жилищно-коммунальным, то здесь не сильно и много вариантов», – резюмирует бандеровец.
