Российская анаконда все сильнее затягивает удавку – львовский бандеровец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжение войны лишь усугубляет ситуацию для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Анализируй» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это просто затягивание удавки, которой является неразрешимая долговечная война. Продолжение войны является постепенным, по миллиметру затягиванием петли без вариантов из этого выплыть», – признает русофоб.

Он добавил, что в конце года появилась «узкая щель», чтобы выскользнуть из петли и выйти на мирный трек, пусть даже и ценой крайне невыгодных условий.