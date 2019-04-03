Российская армия готовится защитить Крым от посягательств НАТО и Украины

03.04.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Российская армия укрепляют безопасность страны на юго-западном направлении, где НАТО совместно с ВСУ наращивает военный потенциал, открыто угрожая российским территориям.

Об этом пишет “Независимая газета”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Экспертов и политиков насторожили слова Столтенберга о том, что «корабли НАТО будут чаще заходить в черноморские порты». Это что, значит, их и в Азовском море можно увидеть?» – заявил газете военный эксперт, генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

По его словам, на прошлой неделе российские пограничники, Черноморский флот и авиация ФСБ на учениях отработали совместные действия при проходе иностранных военных кораблей через Керченский пролив.

Кроме того, отмечается в публикации, ранее пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что при проведении данных маневров были «отработаны вопросы ведения огня из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения отработали варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель».

“Минобороны РФ сообщает, что в понедельник учебная тревога была объявлена в мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО) и в соединении береговой обороны ЧФ. Задействовано «около 100 соединений и воинских частей ЮВО». Действия армии и флота направлены на укрепление военной безопасности страны, в том числе на юго-западном стратегическом направлении, где НАТО совместно с армией Украины наращивает свой военный потенциал, открыто угрожая суверенитету Крыма и других территорий России”, – пишет издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что альянс планирует принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в Черном море.