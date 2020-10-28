28.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Политика, Россия
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Российская армия идет на защиту Белоруссии


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не против того, что совместные российско-белорусские группировки войск и правоохранительных подразделений, в том числе и ЕРС ПВО, в его стране должны присутствовать или иметь возможность быстро перебрасываться в Белоруссию из РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с «Независимой газетой» заявил военный эксперт подполковник Александр Овчинников.

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«Для Москвы и Минска задача состоит в том, чтобы в условиях разрастающейся в стране нестабильности с помощью военного фактора не допустить перерастания гражданского противостояния в вооруженное. Это как бы внутренняя, скрытая задача для обороны Союзного государства. Поэтому Лукашенко, видимо, соглашается, что совместные российско-белорусские группировки войск и правоохранительных подразделений, в том числе и ЕРС ПВО, в его стране должны присутствовать или иметь возможность быстро перебрасываться в Белоруссию из РФ», – считает эксперт.

«Не думаю, что режим Лукашенко будет держаться на штыках совместной региональной российско-белорусской группировки войск. Но однозначно это будет сдерживающим фактором для внешних и внутренних врагов. И не исключено, что одной из основных предпосылок формирования единой Союзной армии, которая будет обеспечивать защиту территории Союзного государства от границ с Польшей на западе до границ с Японией на востоке», – резюмировал Овчинников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 27 октября прошла совместная коллегия министерств обороны Белоруссии и России, в ходе которой глава оборонного ведомства РФ заявил, что в Белоруссии была предпринята попытка сменить власть, чтобы сорвать интеграцию в рамках Союзного государства.

При этом, как сообщило белорусское минобороны, после коллегии были подписаны документы об углублении военного сотрудничества между РФ и Белоруссией, в частности, «постановление о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы (ЕРС) ПВО».


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