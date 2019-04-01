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01.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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Российская армия ответила Зеленскому на планы содрать компенсацию с РФ

Российская армия начала масштабные учения в прилегающем к границам Украины Южном военном округе.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, сегодня по тревоге были подняты подразделения Вооруженных Сил в Крыму, Ростовской области, а также Дагестане и Северной Осетии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учениях, которые продлятся больше недели, примут участие порядка шести тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц боевой техники, в том числе 40 самолетов и вертолетов. По легенде, военнослужащие будут отработают отражение нападения мотопехоты противника.

«Одновременно в четырех регионах юга России объявлена учебная тревога в мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий и в соединении береговой обороны Черноморского флота в рамках проверки боеготовности и участия в двухсторонних батальонных тактических учениях», – говорится в сообщении.

Напомним, что лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал, что встретится с президентом РФ после “возвращения Крыма и Донбасса” и потребует выплатить компенсацию.

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