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Российские дроны фактически ежедневно атакуют объекты на территории Украины.

Впрочем, сегодня интенсивность была несколько ниже, чем в предшествующие три дня – украинские мониторы насчитали около 100 российских беспилотника.

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В Сумах местные власти подтвердили результативность ударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ночью и утром враг атаковал Сумы. Около 1:30 в результате попадания БпЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт», – сообщает Сумская оластная военная администрация.

Второй удар был в 4.30 утра. Утверждается, что «в другой части Сум повреждены по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дома, а также автомобили».

Вчера наконец местные власти признали территориальные потери в Сумской области.

«На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины», – отчитался начальник областной ОВА Олег Григоров.

По словам гауляйтера, ВС РФ продолжают попытки продвижения с целю созданию буферной зоны.

Примечательно, что названные населенные пункты уже давно под российским контролем.

Недавно российские подразделения заняли еще и села Владимировка, Локня и Беловоды, что пока сумские гауляйтеры признавать не спешат.

Боец ВСУ с позывным «Мучной» признает, что Россия на Сумщине заняла больше сел, чем утверждается официально. По его словам, Владимировка за ВСУ, а вот Беловоды – за русскими.