Российская бронетехника, которую блокировала Румыния, доставлена в Сербию

26.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Шесть из 10 бронетранспортеров БРДМ-2, которые ранее безвозмездно Россия передала для нужд армии Сербии, несмотря на учиненные Румынией сложности при транспортировке по Дунаю, прибыли на сербскую территорию страны и находятся на военном аэродроме Батайница под Белградом.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует сербское издание Informer.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это огромная поддержка и значительное укрепление оборонных сил и боеготовности Сербии», – сказал глава государства журналистам.

«Нам нужно получить 10 автомобилей и поблагодарить за этот подарок президента Путина и министра Шойгу», – добавил Вучич.

Напомним, ранее сербский военный аналитик Мирослав Лазански заявил, что Румыния как член НАТО вопреки международным конвенциям блокировала транспортировку по Дунаю российской бронетехники для Сербии.

По данным Лазански, из-за действий Бухареста были сорваны сроки доставки из РФ 30 модернизированных танков Т-72 и 30 боевых бронированных машин БРДМ-2, которые Россия подарила Сербии.