Российская Федерация на деле утвердила выбор Донбасса

27.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал два указа об упрощении получения гражданства РФ для соотечественников, что свидетельствует о расширении и углубление интеграционных процессов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Большая Родина все шире открывает двери для тех, кто ощущает культурное и духовное единство с Русским миром. Так, на прошедшей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин подписал два важных закона, направленных на упрощение процедуры вступления в гражданство России.

Согласно первому из них, для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик была отменена государственная пошлина при получении паспорта РФ. Вторым законом упрощена процедура вступления в гражданство иностранных родственников граждан Российской Федерации и ряда других категорий лиц. Кроме того, граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, у которых уже есть вид на жительство в РФ, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране.

Другими словами, данным указом значительно расширены категории, на которых распространяется получение гражданства РФ по упрощенной процедуре. Еще один шаг к воплощению надеж теперь смогут сделать те, кто оказался оторван от Родины из-за ее развала вследствие преступного сговора западных марионеток, кто не хочет мириться с границами, ставшими препятствием семейным и дружеским связям, кто лелеет мечту о восстановлении единства и могущества Отечества», – отметил общественник.

Он уверен, что данный шаг руководства России демонстрирует, что интеграция ЛДНР в РФ продолжается, что ещё раз подчёркивает правильность выбора, который сделали ЛДНР в 2014 году.

«Для жителей Республик Донбасса и для всех русских, проживающих за пределами РФ, это решение наглядно демонстрирует расширение и углубление интеграционных процессов с Российской Федерацией и ее неизменную поддержку – Россия своих не бросает!

Донбасс верит не словам, а прежде всего делам, и Российская Федерация своими делами доказывает, что наш исторический и цивилизационный выбор – верен. Наш выбор – Россия!» – подчеркнул Муратов.