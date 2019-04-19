Российская компания стала стесняться Крыма

19.04.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Российские мобильные операторы взяли на себя обязательства работать в Крыму, но получили негласное разрешение не вести деятельность на полуострове.

Об этом пишет московское издание «Коммерсант», указывая, что на этой неделе пользователи социальных сетей обратили внимание на описание тарифной опции сотового оператора Tele2 «Интернет на полуострове».

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Оператор обещает, что клиент больше не понесет «никаких непредвиденных расходов на полуострове», а абонентская плата в 300 рублей будет списываться только в те дни, когда он «пользуется интернетом на полуострове». Можно предположить, продолжает газета, что речь идет не о Камчатке, Таймыре или Кольском полуострове, а о Крыме, но точно это понятно только из полного описания услуги на сайте оператора.

«Операторы, стиснув зубы, продолжают терпеть тяготы отсутствия в Крыму собственных сетей, среди которых — необходимость роуминговых платежей местным партнерам, хотя власти давно создали все формальные условия для выхода в регион «большой четверки». Все четыре крупнейших оператора имеют действующие до 2022 года лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на территории, включающей Крым. Причем по условиям выдачи этих лицензий «большая четверка» уже должна была начать оказывать там услуги связи», – отмечается в публикации.

Выскопоставленный чиновник рассказал журналистам, что, видимо, включение Крыма в перечень регионов действия лицензий в свое время стало условием их выдачи, но при этом негласно компаниям разрешили не работать в Крыму из-за серьезного риска распространения на них иностранных санкций.

При этом газета отмечает, что не совсем понятно, почему Tele2 именно сейчас вдруг начал стесняться упоминаний Крыма.

«Еще до начала марта оператор вполне свободно упоминал Крым в тарифных опциях. Единственное, что с тех пор изменилось,— на носу сделка по консолидации мобильного оператора «Ростелекомом». Возможно, именно в ее контексте и стоит рассматривать ситуацию. Покупатель Tele2, хоть и находится под госконтролем, но остается публичной компанией с в том числе иностранными инвесторами. Получается, что в Tele2 проявляют дальновидность, пытаясь оградить от санкционных рисков будущего акционера», – резюмирует газета.

Отметим, что владельцами Tele2 Россия, основанная шведской группой компаний Tele2 AB на базе сетей, приобретённых в РФ, являются Банк ВТБ, Ростелеком, СОГАЗ и Банк «Россия». На данный момент сеть предоставляет услуги в 67 субъектах Российской Федерации.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, российские «санкции» для Крыма оказались куда больнее западных.

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