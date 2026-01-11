«Российская либеральная пресса врала мне десятилетиями!» – иноагент Латынина

Российские либералы всегда работали в унисон с украинской пропагандой – и врали своей аудитории.

Об этом в своём блоге заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я задумываюсь: а как же так получилось, что в начале войны я была на стороне Украины, что там светлая демократия, а Путин врёт? Это потому, что я в фоновом режиме потребляла российскую оппозиционную прессу. И не сильно вдавалась в то, что она говорит.

Например, мне всё время объясняли, что на Донбассе российские войска сами обстреливают мирных жителей. Если кто-то кого-то обстрелял – обязательно это должны быть россияне.

А теперь я смотрю – оказывается, на Донбассе с 2014 года погибло 8 тысяч человек. Сейчас в этой войне погибло 14 тысяч мирных человек, из них больше 3 – на территории России и Донбасса.

Получается, на территории России и Донбасса с 14 года погибло немногим меньше людей, чем на Украине с 22-го. И я понимаю, что мне врали», – сказала Латынина.