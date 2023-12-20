Российская оборона установила печальный для Украины рекорд

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В лучшем случае лишь через полгода Украина сможет восстановить понесенные летом потери.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор Музея войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов.

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«Потери противника, которые были озвучены [министром обороны РФ], действительно о многом говорят. Половина приходится на «контрнаступ» – 159 тысяч убитыми и ранеными. Восстановить подобного рода потери Украина не сможет. Для того, чтобы компенсировать потери, командованию ВСУ нужно организовать новый призыв, набрать хотя бы полмиллиона солдат, обучить их, вооружить и только после этого направить на фронт. На это все, как минимум, уйдёт полгода. Только через полгода Украина может оправиться от потерь, которые она понесла. Но только в том случае, если будет идти целенаправленное финансирование со стороны Запада, а также будет проведена быстрая и качественная мобилизация», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

Он отмечает, что вопрос мобилизации годных к военной службе по здоровью мужчин на Украине остается открытым.

«Именно поэтому там активно обсуждается тема призыва женщин, подростков, уже разрешено призывать инвалидов, людей, потерявших одну конечность либо лишившихся какого-то внутреннего органа», – добавил полковник.

При этом издание обратило внимание, что ранее эксперты называли более высокие потери ВСУ.

«383 тысячи – это очень много. Это наши расчёты, которые мы получили непосредственно из зоны боевых действий. Сколько реально было уничтожено, сколько пропало без вести, сколько погибло от ран – мы не знаем. Так что реальные потери ВСУ действительно могут быть даже больше, чем те, что озвучил министр обороны. Если говорить о потерях техники, то они тоже, на мой взгляд, настолько большие, что вряд ли Украина сможет в ближайшее время оправиться от того ущерба», – считает аналитик.

По его словам, потери в ходе контрнаступления Украина понесла в том числе из-за грамотно выстроенной линии российской обороны, которая составила более 1000 километров.

«Установлено более семи тысяч километров минных полей – это гораздо больше, чем во время Курской битвы времен Великой Отечественной. Можно сказать, что это рекорд. Установлено 1,5 миллиона противотанковых заграждений, две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железнодорожных сооружений, 45 тысяч блиндажей, 150 тысяч укрытий для техники. Почему я заостряю внимание на этих цифрах? Сейчас противник тоже пытается создать свою линию обороны. Уверен, что Украине можно даже не мечтать, чтобы повторить то, что сделали наши военные строители и инженеры. Потому что ни экономика Украины, ни ее производственные мощности не позволят создать ничего подобного… Полагаю, что те данные, которые мы озвучили, достаточно значимые. И надеюсь, киевский режим вообще-то должен задуматься, стоит ли ему продолжать тот же самый курс, которым он ведет свою страну», – резюмировал Кнутов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», министр обороны РФ озвучил цифры потерь, которые понесла Украина.