Российская «партия мира» напугана статьей Караганова

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В России продолжается обсуждение резонансной статьи почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, призвавшего Россию не бояться эскалации, поднимать ставки и готовиться к применению ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

Если ряд экспертов поддержал мнение автора, то есть и те, кто считает его ошибочным.

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Так, в «Коммерсанте», который считается выразителем так называемой «партии мира» в российском истеблишменте, появилась статья экспертов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, Константина Богданова и Дмитрия Стефановича, которые оппонируют Караганову.

«Новейшая история дала множество примеров того, как начавшиеся военные операции приводили к непредвиденным последствиям, но это было без применения ядерного оружия. Ядерный удар поднимет конфликт на принципиально иной уровень непредсказуемости и многократно повысит ставки противоборства. Будет нарушено 78-летнее «ядерное табу», и это, будучи разнесено по всему миру в прямом эфире телевидением и интернетом, вызовет политический и психологический шок глобального масштаба. Реакция будет неизмеримо более масштабной и острой, чем во времена Хиросимы», – считают авторы.

По их словам, все ступени возможной эскалации непрогнозируемы, но первые этапы предвидеть нетрудно.

«Операцией НАТО (которая, судя по всему, уже запланирована) будет массированный удар с использованием высокоточных обычных средств по всем досягаемым военным объектам другой стороны на суше и на море (что в российской Военной доктрине называется «воздушно-космическим нападением»). Тогда договориться о прекращении огня, не говоря уже о мирном урегулировании конфликта, станет практически невозможно. Сторонам ничего не останется, кроме дальнейшей ядерной эскалации по количеству, мощности и географическому охвату задействованных средств. Быстрое нарастание масштаба ударов повлечет атаки против военных и инфраструктурных целей, которые находятся в непосредственной близости от крупных городов, что нивелирует любые соображения об «избирательном» применении ядерного оружия. Это неизбежно приведет к обмену массированными ядерными ударами между Россией и Западом с катастрофическими последствиями для них и остального мира», – пугают авторы.