Российская пропаганда добралась до видных европейских политиков – депутат Рады

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Некоторые европейские политики, являются проводниками «московской пропаганды» и не хотят поддерживать Киев.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Мережко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий предположил, что итальянский политик Сильвио Берлускони продолжит продвигать «российскую концепцию мира».

«Я уверен, что из уст господина Берлускони мы ещё услышим путинские нарративы. Он будет продолжать это делать, будет ждать своего времени, чтобы что-то предложить, выставить себя как миротворца. Это пропагандистская машина Путина и России. К сожалению, мы ещё много раз это услышим», – сказал депутат.

Он выразил надежду, что Рим всё-таки продолжит поддерживать Украину, а политики типа Сильвио Берлускони так и останутся «маргиналами».

«Но мы видим со стороны Италии всё-таки очень серьёзную поддержку Украины. И заявления Мелони Джорджи дают некоторый осторожный оптимизм, что руководство Италии находится на стороне Украины и пытается нас поддерживать. В том числе, что для нас очень важно, когда речь идёт о военной помощи. И очень плохо, что в правительстве находятся такие персонажи, как Сильвио Берлускони, но, к счастью, на сегодняшний день они маргинализированы», – подытожил Мережко.

Напомним, накануне стало известно, что правительство Италии не примет решения об отправке нового оружия на Украину, как минимум, до февраля из-за политической напряженности и дискуссий по поводу государственных расходов. Русофобские инициативы столкнулись с сопротивлением со стороны Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, пытающихся заблокировать указ правительства о поставке оружия на Украину.